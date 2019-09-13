2019-09-13T11:26:08+03:00
Общество

Прощание с Константином Багаевым состоится сегодня в Териберке

Глава поморского села ушел из жизни 8 сентября
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Константину Владимировичу было 46 лет. Фото: из личного архива семьи Багаевых.Константину Владимировичу было 46 лет. Фото: из личного архива семьи Багаевых.
Изменить размер текста:

Сегодня,13 сентября, пройдут похороны главы Териберки Константина Владимировича Багаева. Церемония пройдет на местном кладбище. Напомним, что руководитель сельского поселения возглавлял его в 2016-2017 годах. Скончался глава из-за тяжелой болезни, на 46-м году жизни.

К слову, панихида сейчас проходит в мурманском морге на улице Радищева, 29а/1. После этого похоронный кортеж отправится в поморское село Териберка. Туда процессия прибудет ориентировочно к 12:30.

- Прощание с Константином Владимировичем будет у дома №5 на улице Пионерская. Глава муниципалитета будет предан земле на кладбище в родном селе, - сообщают в администрации Териберки.

Совет депутатов сельского поселения, а также местные жители отмечают, что Константин Багаев был талантливым руководителем, большой профессионалом своего дела и отзывчивым, добрым и умным человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске осенью цветут липы
Стали известны подробности побега пациента из психдиспансера Мурманска
21-летний оленегорец угнал Audi, чтобы покататься по ночным дорогам
Под Апатитами с рельсов сошли два вагона грузового поезда
На Ленинградке перевернулся Opel Tigra под управлением автоледи
В Мурманске на отлов 600 бездомных животных выделили 5,3 миллиона рублей
Северяне спасли в Абхазии собаку и ищут для нее дом
Экспедиция Северного флота нашла у Земли Франца-Иосифа новый остров размером с Мурманск
Посол Китая в России посоветовал зимой ехать в Мурманск
В Мурманске пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным
Дорогу к мурманскому аэропорту перекроют на несколько часов
Пьяного агрессивного мужчину из Мурманской области сняли с самолета Калининград-Москва
Глава администрации Мурманска встретится с жильцами дома на Павлова, которые не хотят покидать квартиры
В Ловозере у женщины украли лодочный мотор и бензопилу
В Североморске сбили мужчину, в Мурманске - мальчика
В Мурманской области выберут самого народного полицейского
В Мурманской области рыбакам-любителям разрешат сдавать улов на переработку
Дело экс-министра минприроды Эльвиры Макаровой может отправиться в Европейский суд по правам человека