Прощание с Константином Багаевым состоится сегодня в Териберке
Сегодня,13 сентября, пройдут похороны главы Териберки Константина Владимировича Багаева. Церемония пройдет на местном кладбище. Напомним, что руководитель сельского поселения возглавлял его в 2016-2017 годах. Скончался глава из-за тяжелой болезни, на 46-м году жизни.
К слову, панихида сейчас проходит в мурманском морге на улице Радищева, 29а/1. После этого похоронный кортеж отправится в поморское село Териберка. Туда процессия прибудет ориентировочно к 12:30.
- Прощание с Константином Владимировичем будет у дома №5 на улице Пионерская. Глава муниципалитета будет предан земле на кладбище в родном селе, - сообщают в администрации Териберки.
Совет депутатов сельского поселения, а также местные жители отмечают, что Константин Багаев был талантливым руководителем, большой профессионалом своего дела и отзывчивым, добрым и умным человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU