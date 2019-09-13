Прощание с Константином Багаевым состоится сегодня в Териберке

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-13T11:26:08+03:00

Константину Владимировичу было 46 лет. Фото: из личного архива семьи Багаевых.

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Сегодня,13 сентября, пройдут похороны главы Териберки Константина Владимировича Багаева. Церемония пройдет на местном кладбище. Напомним, что руководитель сельского поселения возглавлял его в 2016-2017 годах. Скончался глава из-за тяжелой болезни, на 46-м году жизни.

К слову, панихида сейчас проходит в мурманском морге на улице Радищева, 29а/1. После этого похоронный кортеж отправится в поморское село Териберка. Туда процессия прибудет ориентировочно к 12:30.

- Прощание с Константином Владимировичем будет у дома №5 на улице Пионерская. Глава муниципалитета будет предан земле на кладбище в родном селе, - сообщают в администрации Териберки.

Совет депутатов сельского поселения, а также местные жители отмечают, что Константин Багаев был талантливым руководителем, большой профессионалом своего дела и отзывчивым, добрым и умным человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU