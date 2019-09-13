В Мурманске на отлов 600 бездомных животных выделили 5,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-13T10:53:11+03:00

Бездомных собак, у которых не найдут хозяев, выпустят обратно на улицу. Фото: Николай Шкирко

Собак и кошек должны прививать от бешенства, стерилизовать, кастрировать и отпускать, если не найдется хозяин

Изменить размер текста: A A

В Мурманске заключен договор на отлов и содержание животных без владельцев. Заказчиком стал комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Поучаствовать в закупке захотела только одна компания - Центр временного содержания животных.

По условиям контракта, отловить надо 600 голов, на которые укажут жители города, организации, в мэрии или другие. Например, если в Центр обратятся с жалобой на агрессивную бездомную собаку во дворе. Отреагировать на обращение и поймать животное должны в течение 72 часов. Но срок становится в 3 раза короче, если четвероногий напал на человека.

Всех животных отвозят в приют, где им должны сделать прививку от бешенства, стерилизовать и кастрировать. А затем будут решать, что делать. Первый шаг - искать владельцев.

- Содержание животных без владельцев на время розыска собственника составляет не более 173 дней по истечении 10 суток с момента отлова, - говорится в контракте.

Если хозяина не найдут, то собак и кошек выпустят обратно на улицу.

Стоимость контракта - 5,3 миллиона рублей. Большую часть - 4,7 миллиона - потратят на отлов и содержание. Остальную сумму - на содержание животных без владельцев на время розыска собственника.

ИСТОЧНИК KP.RU