Экспедиция Северного флота нашла у Земли Франца-Иосифа новый остров размером с Мурманск

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-13T09:16:48+03:00

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Многие из нас воспринимают Северный флот только как защитника наших рубежей. Но военнослужащие не только защищают Родину, но и изучают ее. На их счету - десятки открытий. Одно из самых свежих - остров на Земле Франца-Иосифа.

Его днем рождения можно считать 10 сентября, когда новый объект нанесли на морские карты. То, что сейчас называется новым островом, ранее было полуостровом Литтрова острова Галля.

- Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Назван он был в честь австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова. Долгие годы считалось, что этот участок суши - полуостров острова Галля, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Как же произошла трансформация? Сначала ученые из Московского государственного университета геодезии и картографии благодаря данным из... космоса (использовались полярноорбитальные средства) выдвинули гипотезу, что между полуостровом и "большой землей" есть пролив. А затем по нему прошли наши военные моряки. И доказали, что безымянный (пока!) пролив существует. Его ширина почти 500 метров. А, значит, полуостров Литтров на самом деле остров. Пусть и небольшой - всего 200 квадратных километров. Для сравнения, площадь Мурманска - почти 154 квадратных километра.

ИСТОЧНИК KP.RU