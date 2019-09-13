2019-09-13T08:33:49+03:00
Общество

В Мурманске пройдет благотворительный концерт в помощь бездомным животным

Вас ждет классная музыка и знакомство с волонтерами и их хвостатыми друзьями
Мария ПАШЕНКОВА
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За музыкальную часть вечера отвечают DrumTamTam, самая заполярная post-hardcore группа в ямине Suspect under pressure и амбициозные и развивающиеся The broken soul.За музыкальную часть вечера отвечают DrumTamTam, самая заполярная post-hardcore группа в ямине Suspect under pressure и амбициозные и развивающиеся The broken soul.
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Мурманчане еще живут впечатлениями от встречи с подопечными «Группы волонтеров Лизы Титовой» во время «Пряток в темноте». А тем временем зоозащитники подготовили для них новый праздник. На этот раз благотворительное мероприятие «Музыка, которая помогает найти дом» пройдет в Rock-and-Roll Music Bar 14 сентября в 19:00.

- За музыкальную часть вечера отвечают DrumTamTam, самая заполярная post-hardcore группа в ямине Suspect under pressure и амбициозные и развивающиеся The broken soul. А от нас фотосессия с хвостатыми моделями и фотосушка снимков тех, кто ищет дом, - рассказывает организатор и руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Елизавета Титова.

Вечер обещает стать незабываемо волшебным. Кстати, за вход придется заплатить всего 200 рублей. Желающие могут захватит и подарки за бездонных животных: сухие и вкладные кормы, впитывающие пилении и памперсы №5. Забронировать стол на предстоящее мероприятие можно по телефону 25-75-75. Приходите повести время с удовольствием и сделать доброе дело!

ИСТОЧНИК KP.RU

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