Глава администрации Мурманска встретится с жильцами дома на Павлова, которые не хотят покидать квартиры
Новость о срочном переезде из дома №40 на улице Павлова стала неожиданностью для его жильцов. Дом, конечно, не новый - ему почти 60 лет, но вполне крепкий, аварийным не признан, чего не скажешь о соседних деревяшках.
Но оказалось, что есть угроза обрушения второго подъезда двухэтажки. Поэтому всех жильцов - их меньше двух десятков человек, решили срочно переселить в пункт временного размещения.
Северяне такой спешки не поняли и решили, что менять место жительства не очень хотят. Поэтому с жильцами встретится глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Как стало известно "КП", встреча состоится в 16.00 13 сентября в школе №28 на улице Чехова, 11.
Людям объяснят, почему в доме пока нельзя жить, что будут ремонтировать и где пока будут жить семьи. Такие же встречи обычно проходят с горожанами, чьи дома пострадали от взрывов или пожаров. Или, как это было в случае с жителями дома №30 на улице Декабристов - им тоже срочно пришлось переезжать из-за угрозы обрушения.
ИСТОЧНИК KP.RU