2019-09-12T17:20:24+03:00
Общество

Глава администрации Мурманска встретится с жильцами дома на Павлова, которые не хотят покидать квартиры

Мурманчанам объяснят, почему в аварийном подъезде нельзя оставаться
Мария ПАШЕНКОВА
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Первый подъезд дома №40 на улице Павлова пригоден для жизни, а второй может обрушиться.Первый подъезд дома №40 на улице Павлова пригоден для жизни, а второй может обрушиться.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
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Новость о срочном переезде из дома №40 на улице Павлова стала неожиданностью для его жильцов. Дом, конечно, не новый - ему почти 60 лет, но вполне крепкий, аварийным не признан, чего не скажешь о соседних деревяшках.

Но оказалось, что есть угроза обрушения второго подъезда двухэтажки. Поэтому всех жильцов - их меньше двух десятков человек, решили срочно переселить в пункт временного размещения.

Северяне такой спешки не поняли и решили, что менять место жительства не очень хотят. Поэтому с жильцами встретится глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Как стало известно "КП", встреча состоится в 16.00 13 сентября в школе №28 на улице Чехова, 11.

Людям объяснят, почему в доме пока нельзя жить, что будут ремонтировать и где пока будут жить семьи. Такие же встречи обычно проходят с горожанами, чьи дома пострадали от взрывов или пожаров. Или, как это было в случае с жителями дома №30 на улице Декабристов - им тоже срочно пришлось переезжать из-за угрозы обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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