2019-09-12T16:01:10+03:00
Происшествия

В Ловозере у женщины украли лодочный мотор и бензопилу

20-летнему вору грозит до пяти лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянин надеялся, что сможет избежать наказания.Северянин надеялся, что сможет избежать наказания.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Заявление о такой краже полицейские готовы были бы принять от мужчины, но за помощью обратилась 46-летняя жительница села Ловозеро. Она обнаружила, что кто-то из ее гаража в лесу украл… лодочный мотор и бензопилу. Сумма ущерба оказалась не маленькая - около 100 тысяч рублей.

Стражи порядка приехали на место происшествия, сняли следы рук и обуви злоумышленника. Выяснилось, что незнакомец сломал замок гаража, проник внутрь и забрал ценные вещи.

Сотрудники уголовного розыска смогли задержать 20-летнего ловозерца, который ранее был неоднократно судим. Его доставили в отдел полиции.

- Злоумышленник признал свою вину и пояснил полицейским, что пока его никто не видел, отважился на кражу. В гараж он попал, сбив навесной замок монтировкой, а похищенные мотор и бензопилу решил продать, но не успел. Украденные преступником вещи уже вернули хозяйке, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено дело по статье 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Его ждет лишение свободы до пяти лет. Пока что он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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