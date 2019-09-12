В Мурманской области выберут самого народного полицейского

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-12T15:02:30+03:00

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11 сентября в Заполярье начался Всероссийский конкурс «Народный участковый». Жители Кольского края сами выбирают того стража порядка, который, на их взгляд, лучше всех выполняет свои обязанности и достоин звания народного участкового. Самое важное, что за образцовых сотрудников полиции голосует население региона, чей покой они и охраняют. Те полицейские, которые наберут в онлайн-голосовании большинство голосов от народа, станут победителями, и пройдут в следующий этап.

- Соревнования проходят в три этапа. Первый этап - с 11 по 20 сентября, второй – с 7 по 16 октября, где северяне определят лидера, который отправится уже на Всероссийский этап конкурса, - сообщают в управлении МВД России по Мурманской области.

Всего в конкурсе участвует 29 человек, из которых женщин всего две - из Ковдора и Онелегорска. Соревноваться за звание «Народного участкового» будут блюстители порядка из самых разных уголков заполярного региона.

Проголосовать за лучшего народного участкового можно на официальном сайте УМВД России по Мурманской области, авторизовавшись через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU