2019-09-12T15:02:30+03:00
Общество

В Мурманской области выберут самого народного полицейского

Все желающие смогут проголосовать за понравившегося им кандидата
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Старший лейтенант полиции Виталий Тохтамыш стал победителем конкурса в 2016 году.Старший лейтенант полиции Виталий Тохтамыш стал победителем конкурса в 2016 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

11 сентября в Заполярье начался Всероссийский конкурс «Народный участковый». Жители Кольского края сами выбирают того стража порядка, который, на их взгляд, лучше всех выполняет свои обязанности и достоин звания народного участкового. Самое важное, что за образцовых сотрудников полиции голосует население региона, чей покой они и охраняют. Те полицейские, которые наберут в онлайн-голосовании большинство голосов от народа, станут победителями, и пройдут в следующий этап.

- Соревнования проходят в три этапа. Первый этап - с 11 по 20 сентября, второй – с 7 по 16 октября, где северяне определят лидера, который отправится уже на Всероссийский этап конкурса, - сообщают в управлении МВД России по Мурманской области.

Всего в конкурсе участвует 29 человек, из которых женщин всего две - из Ковдора и Онелегорска. Соревноваться за звание «Народного участкового» будут блюстители порядка из самых разных уголков заполярного региона.

Проголосовать за лучшего народного участкового можно на официальном сайте УМВД России по Мурманской области, авторизовавшись через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяного агрессивного мужчину из Мурманской области сняли с самолета Калининград-Москва
Глава администрации Мурманска встретится с жильцами дома на Павлова, которые не хотят покидать квартиры
В Ловозере у женщины украли лодочный мотор и бензопилу
В Североморске сбили мужчину, в Мурманске - мальчика
В Мурманской области рыбакам-любителям разрешат сдавать улов на переработку
Дело экс-министра минприроды Эльвиры Макаровой может отправиться в Европейский суд по правам человека
Ответ дяде Леше: в администрации Мурманска объяснили, когда улица Мурманская выйдет из тьмы
Юный новатор из Мурманска отправится на конкурс в Сколково
В Коле дорожные рабочие устанавливали знак и нашли расколотый пополам череп
В мэрии Мурманска объяснили, почему в сгоревшей деревяшке живут люди
Уклонист из Североморска поехал в отпуск вместо службы в армии
Инаугурация Андрея Чибиса состоится 27 сентября
Восстановить пострадавший от взрыва газа дом на Свердлова в Мурманске хотят до осени 2020 года
В Мурманске на машину упал арбуз
Из-за роста цен на мазут Мурманской области понадобятся дополнительные 5 миллиардов рублей в год
В Мурманске Первомайский и Октябрьский районы останутся без горячей воды
Отопительный сезон в Мурманске начнется 12 сентября
В Мурманске начали оформлять литовские визы
В Мурманске на одном из самых опасных перекрестков сбили мотоциклиста
В Мурманске мужчине чуть не отрубили топором руку, когда он попросил не рубить его дверь
В Научно-образовательный центр Мурманской области вошли 13 участников
В шести школах мурманской Первомайки нашли нарушения пожарной безопасности
В озере Мурманской области нашли машину, а труп водителя - на берегу
У Лиинахамари пограничники спасли лодку с пятью рыбаками, которую унесло в открытое море
Жителя Североморска, избившего судебного пристава, будут принудительно лечить
В Мурманской области нашли тело жителя Подмосковья, который приехал продавать землю