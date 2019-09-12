2019-09-12T11:41:26+03:00
Происшествия

Уклонист из Североморска поехал в отпуск вместо службы в армии

Парню светит до двух лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянин решил буквально сбежать от военной службы.Северянин решил буквально сбежать от военной службы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Молодой 21-летний житель столицы Северного флота решил, что защищать Родину он не хочет. Как оказалось, в военкомат северянин не приходил, игнорируя повестки и не желая служить Отечеству. При этом законных оснований для отсрочки у него не было. Медицинская комиссия признала уклониста годным с незначительными ограничениями, поэтому он вполне мог отправиться в армию. Какие-либо уважительные причины своего отсутствия в военкомате он, разумеется, не сообщил. Затем выяснилось, что он вообще беззаботно уехал в отпуск.

- В отношении жителя Североморска возбуждено уголовное дело. По статье 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) ему грозит лишение свободы до двух лет, - сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи собирают доказательства вины молодого человека и работают над их закреплением. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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