В Мурманске на машину упал арбуз

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-12T09:29:46+03:00

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Сложно найти автолюбителя, который бы не столкнулся с неприятностью из-за машины. В Мурманске не раз портили железным коням зеркала и шины. На капоты и крыши размещали гробы или мертвых собак.

Не такая уж редкость мусор, который соседи оставляют в качестве намека. Мол, занял мое место или хватит тут парковаться.

А вот владельцу Renault Logan, который поставил машину у дома №29 на улице Скальная, с неба прилетел... арбуз. Точнее, его скинули из окна. Пострадавшие даже вычислили, из какого именно - на девятом этаже.

- Ищем свидетелей происшествия, - обратилась к мурманчанам за помощью Марина Цеменя в группе "Мурманск ДТП ЧП".

К слову, арбуз, хоть и прилетел с приличной высоты, все же крышу Renault Logan не так уж сильно помял. Но последствия могли бы быть хуже, если бы ягодка угодила в человека. А водитель отошел от иномарки буквально за минуту до "атаки с воздуха".

ИСТОЧНИК KP.RU