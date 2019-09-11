2019-09-11T17:58:29+03:00
Общество

В Мурманске Первомайский и Октябрьский районы останутся без горячей воды

Из-за плановых работ "холодными" станут 290 домов
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Горячая вода в Первомайском и Октябрьском районах пропадет на одну ночь.Горячая вода в Первомайском и Октябрьском районах пропадет на одну ночь.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

12 сентября в Мурманске должен начаться отопительный сезон. И сейчас теплоснабжающие компании вовсю готовятся к нему, чтобы все прошло без аварий.

Из-за этого с 23.00 Октябрьский и Первомайский округа города останутся без горячей воды и отопления (в здания, которые уже к нему подключены - это социальные объекты). Речь идет о 290 домах, из которых 23 - социально-значимые.

- Работы планируется закончить до 4 утра. Они необходимы для бесперебойной работы по результатам гидравлических испытаний. И проводятся по согласованию с администрацией. Специально было выбрано ночное время, чтобы минимизировать неудобства для населения, - рассказала "КП" пресс-секретарь "Мурманской ТЭЦ" Анастасия Вечирко.

Напомним, что на прошлой неделе в областном центре прошли пробные топки. Они были нужны как раз для выявления слабых участках на сетях. "Болевые" точки были обнаружены, и сейчас их устранят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24