В Мурманске Первомайский и Октябрьский районы останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-11T17:58:29+03:00

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12 сентября в Мурманске должен начаться отопительный сезон. И сейчас теплоснабжающие компании вовсю готовятся к нему, чтобы все прошло без аварий.

Из-за этого с 23.00 Октябрьский и Первомайский округа города останутся без горячей воды и отопления (в здания, которые уже к нему подключены - это социальные объекты). Речь идет о 290 домах, из которых 23 - социально-значимые.

- Работы планируется закончить до 4 утра. Они необходимы для бесперебойной работы по результатам гидравлических испытаний. И проводятся по согласованию с администрацией. Специально было выбрано ночное время, чтобы минимизировать неудобства для населения, - рассказала "КП" пресс-секретарь "Мурманской ТЭЦ" Анастасия Вечирко.

Напомним, что на прошлой неделе в областном центре прошли пробные топки. Они были нужны как раз для выявления слабых участках на сетях. "Болевые" точки были обнаружены, и сейчас их устранят.

ИСТОЧНИК KP.RU