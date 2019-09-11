В Мурманске начали оформлять литовские визы

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-11T16:46:05+03:00

Раньше оформить визу прибалтийской страны можно было только в Санкт-Петербурге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Раньше для того жителям Мурманской области, желающим попасть в Литву, необходимо было либо сначала съездить в Норвегию или Финляндию, чтобы открыть Шенгенскую визу, выданную одной из этих стран, либо оформлять и получать отдельный литовский шенген, но в Санкт-Петербурге.

Теперь попасть в прибалтийскую страну станет намного легче – подать документы и получить литовскую визу можно прямо в Мурманске. Занимается этим объединенный визовый центр столицы Заполярья на Карла Либкнехта, 13.

Для этого необходимо принести в центр собранный пакет документов, состоящий из заграничного и внутреннего паспортов, цветного фото 35х45, анкеты в электронном виде, страхового полиса, билетов или брони билетов, документов с финансовой гарантией, подтверждающий доход не менее 40 евро в сутки на человека, и других документов в зависимости от цели поездки.

Визовый центр в Мурманске работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. На рассмотрение заявления уходит около 8 рабочих дней, на оформление визы – около 3 недель. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии визового центра в Санкт-Петербурге 8 (499) 703-49-84 или 704-36-65.

ИСТОЧНИК KP.RU