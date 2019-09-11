В шести школах мурманской Первомайки нашли нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-11T13:09:32+03:00

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Безопасность наших детей – самое главное. За этим должны следить не только родители, но и администрации учреждений, в которых дети проводят много времени. Школы должны быть максимально безопасны для юных северян, но, увы, это не всегда так. Прокуратура Первомайского района во время совместной с МЧС проверки обнаружила множество нарушений в школах округа.

- В гимназии № 10 и школах №№ 27, 21, 31, 33 и 42 не были обозначены на дверях помещений категории по взрывопожарной и пожарной опасности; противопожарные двери не были оснащены устройствами для самозакрывания; на путях эвакуации находились несанкционированные предметы, а на дверях эвакуационных выходов запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области. - Более того, на наружных пожарных лестницах не проводились эксплуатационные испытания, ручные огнетушители не были освидетельствованы в срок, а в отдельных помещениях отсутствовал комплекс дымовых пожарных извещателей.

На учреждения были заведены дела об административных правонарушениях, по которым им грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Руководителям образовательных учреждений необходимо также устранить все нарушения в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU