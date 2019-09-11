У Лиинахамари пограничники спасли лодку с пятью рыбаками, которую унесло в открытое море

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-11T11:41:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Пограничники и Северный флот не так уж редко приходят на помощь рыбакам, которые попали в трудное положение. Обычно из-за того, что у их плавсредств ломается двигатель, винт или другие детали.

В конце августа спасать пришлось сразу пять человек, которых на лодке унесло в открытое море недалеко от Лиинахамари. Как раз из-за вышедшего двигателя. Сигнал о бедствии поступил за час до полуночи на телефон дежурного по отделению в поселке Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. На место отправили сторожевой катер.

- Через 50 минут экипаж катера в двух милях северо-восточнее полуострова Немецкий в заливе Варангер-Фьорд Баренцева моря обнаружил моторную лодку. Сотрудники Пограничного управления благополучно отбуксировали ее к берегу поселка Лиинахамари, - сообщили в погрануправлении.

К счастью, медицинская помощь мужчинам не потребовалась. И они смогли отправиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU