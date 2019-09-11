2019-09-11T11:41:02+03:00
Происшествия

У Лиинахамари пограничники спасли лодку с пятью рыбаками, которую унесло в открытое море

Плавсредство подвел сломанный двигатель
Мария ПАШЕНКОВА
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Пограничный сторожевой корабль менее чем за час нашел потерявшую ход лодку. Фото: погрануправлениеПограничный сторожевой корабль менее чем за час нашел потерявшую ход лодку. Фото: погрануправление
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Пограничники и Северный флот не так уж редко приходят на помощь рыбакам, которые попали в трудное положение. Обычно из-за того, что у их плавсредств ломается двигатель, винт или другие детали.

В конце августа спасать пришлось сразу пять человек, которых на лодке унесло в открытое море недалеко от Лиинахамари. Как раз из-за вышедшего двигателя. Сигнал о бедствии поступил за час до полуночи на телефон дежурного по отделению в поселке Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. На место отправили сторожевой катер.

- Через 50 минут экипаж катера в двух милях северо-восточнее полуострова Немецкий в заливе Варангер-Фьорд Баренцева моря обнаружил моторную лодку. Сотрудники Пограничного управления благополучно отбуксировали ее к берегу поселка Лиинахамари, - сообщили в погрануправлении.

К счастью, медицинская помощь мужчинам не потребовалась. И они смогли отправиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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