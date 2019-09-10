Поисковому отряду «МурманСпас» исполнилось 5 лет

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-10T17:59:52+03:00

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Вчера, 9 сентября, Мурманская региональная общественная организация «МурманСпас» отметила свой пятилетний юбилей. За годы существования северного поискового отряда его участники проделали колоссальную работу, связанную с поиском пропавших в Мурманской области людей. На сегодняшний день волонтеры выполняют свой долг не только в столице Заполярья, но и во многих других городах региона – Кандалакше, Апатитах, Мончегорске, Заполярном, Умбе.

- За эти пять лет количество волонтеров только увеличивалось. Кто-то приходил на разовые поиски, а кто-то на постоянную основу. Мы постоянно проходим курсы ГО и ЧС, обмениваемся опытом. В дальнейшем планируем обучаться и еще раз обучаться, а также проводить профилактику в школах, чтобы дети пропадали реже, - рассказала «КП» координатор отряда «МурманСпас» Ольга Кононенко.

По словам Ольги, каждый доброволец отряда «МурманСпас» должен уметь слушать сотрудников полиции и МЧС, участвовать в деле по мере сил и возможностей и никогда напрасно не рисковать собой и другими.

Поздравляем волонтеров с юбилеем! Спасибо за ваши добрые дела!

ИСТОЧНИК KP.RU