2019-09-10T15:54:19+03:00
Общество

Огромные небесные дыры в небе над Мурманской областью увидели со спутника

Северян природное явление удивило и восхитило
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Жители Оленегорска наблюдали эффектные дыры в небе над городом. Фото: Аня ЯковлеваЖители Оленегорска наблюдали эффектные дыры в небе над городом. Фото: Аня Яковлева
Изменить размер текста:

Небо Крайнего Севера часто дарит красивые картины. Вот и вечером 9 сентября северяне любовались закатом, на следующий день - рассветом и ... дырявыми облаками.

Особенно хорошо их разглядели жители Оленегорска. "Озоновая дыра", "Большой брат следит за тобой", "как дуршлаг", - комментируют фотографии жители области.

- Кажется, над Оленегорском боги пускают блинчики. А если серьезно, ничего сверхъестественного здесь нет: появление таких "дырок" в облаках связано с авиацией. Под воздействием потоков воздуха из турбин самолета часть переохлажденных капель в облаке выпадает осадком. Дыры в облаках появляются совсем небольшими, но со временем растут и могут достигать нескольких десятков километров, - пишет паблик "Наш Оленегорск".

А сообщество "Погода в Мурманске" уточняет, что эти дырки даже можно было разглядеть со спутника.

Дыры было видно даже со спутника. Фото: vk.com/pogoda51

Дыры было видно даже со спутника. Фото: vk.com/pogoda51

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мурманском подъезде нашли тело мужчины
Экс-губернатор Марина Ковтун вернулась в Мурманскую область
В Мурманске пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты
Мурманск примет Баренц-фестиваль театров кукол
Политолог: "У Андрея Чибиса образ молодого чудотворца"
Сегодня закрывается на реконструкцию Кольский мост через Тулому
Спасенную в Североморске сову с переломом крыла повезут на операцию в Санкт-Петербург
В Лос-Анджелесе мурманчанин борется с известным приютом из-за своей чихуахуа
Найденному в заброшенном доме Мурманска медвежонку сделали прививку от бешенства
В Мурманске 80 приезжих специалистов жили в помещении для торгового центра
Циклоническая депрессия и экс-ураган принесут в Мурманскую область бабье лето
Умер глава Териберки Константин Багаев
Скончался экс-глава Кировска Михаил Горбачев
Полиция Мурманска закончила проверку по мальчикам, которые насмерть замучили птенца
Закалить характер: В Мончегорске откроют центр зимнего плавания