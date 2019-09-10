Огромные небесные дыры в небе над Мурманской областью увидели со спутника
Небо Крайнего Севера часто дарит красивые картины. Вот и вечером 9 сентября северяне любовались закатом, на следующий день - рассветом и ... дырявыми облаками.
Особенно хорошо их разглядели жители Оленегорска. "Озоновая дыра", "Большой брат следит за тобой", "как дуршлаг", - комментируют фотографии жители области.
- Кажется, над Оленегорском боги пускают блинчики. А если серьезно, ничего сверхъестественного здесь нет: появление таких "дырок" в облаках связано с авиацией. Под воздействием потоков воздуха из турбин самолета часть переохлажденных капель в облаке выпадает осадком. Дыры в облаках появляются совсем небольшими, но со временем растут и могут достигать нескольких десятков километров, - пишет паблик "Наш Оленегорск".
А сообщество "Погода в Мурманске" уточняет, что эти дырки даже можно было разглядеть со спутника.
Дыры было видно даже со спутника. Фото: vk.com/pogoda51
ИСТОЧНИК KP.RU