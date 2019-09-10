Огромные небесные дыры в небе над Мурманской областью увидели со спутника

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-10T15:54:19+03:00

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Небо Крайнего Севера часто дарит красивые картины. Вот и вечером 9 сентября северяне любовались закатом, на следующий день - рассветом и ... дырявыми облаками.

Особенно хорошо их разглядели жители Оленегорска. "Озоновая дыра", "Большой брат следит за тобой", "как дуршлаг", - комментируют фотографии жители области.

- Кажется, над Оленегорском боги пускают блинчики. А если серьезно, ничего сверхъестественного здесь нет: появление таких "дырок" в облаках связано с авиацией. Под воздействием потоков воздуха из турбин самолета часть переохлажденных капель в облаке выпадает осадком. Дыры в облаках появляются совсем небольшими, но со временем растут и могут достигать нескольких десятков километров, - пишет паблик "Наш Оленегорск".

А сообщество "Погода в Мурманске" уточняет, что эти дырки даже можно было разглядеть со спутника.

Дыры было видно даже со спутника. Фото: vk.com/pogoda51

ИСТОЧНИК KP.RU