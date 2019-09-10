В мурманском подъезде нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-10T14:44:04+03:00

Мурманчанин из гостей уже не смог вернуться к себе домой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жители одного из домов на улице Свердлова в Мурманске 7 сентября обнаружили в своем подъезде мертвого человека. На место происшествия незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Следователь осмотрел тело мужчины, которое было сильно изранено в районе груди и шеи. Погибшим оказался 49-летний мурманчанин.

Полиция и следком в этот же день смогли найти и задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 37-летний житель того самого подъезда. В его квартире стражи порядка нашли следы крови и нож, которым злоумышленник и убил северянина.

- По данным следствия, ночью 7 сентября 2019 года мужчина распивал спиртное у себя дома. Выйдя покурить на лестничную площадку, он заметил незнакомца, которому предложил выпить с ним за компанию. Тот согласился, они пошли на кухню к злоумышленнику, но вскоре между ними разгорелся конфликт. Хозяин квартиры, разозлившись, стал бить своего гостя кулаками. После этого он взял нож и вонзил его в грудь и шею северянину, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас злоумышленник свою вину признал. Теперь он заключен под стражу. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU