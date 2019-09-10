2019-09-10T15:45:52+03:00
Происшествия

В Мурманске пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты

Огонь охватил жилье мужчины, и он не успел выбраться из дома
Наталья ЛОБАНОВА
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Спасти мурманчанина пожарные не смогли.Спасти мурманчанина пожарные не смогли.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Пенсионер из Мурманска не мог подумать, что одним осенним днем его настигнет смерть не от старости, а из-за собственной неосторожности. Вчера, 9 сентября, в областном центре случился пожар в квартире на проспекте Героев-североморцев. 62-летний мужчина был дома один, и спасти его было некому, – северянин погиб в охваченной огнем квартире.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с источником огня. Вероятнее всего, это была сигарета, которую была не до конца потушена. Очаг возгорания находился на спальном месте - загорелся матрас, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причин смерти северянина и возникновения пожара назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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