Сегодня закрывается на реконструкцию Кольский мост через Тулому
Сегодня, 10 сентября, уже нельзя будет въехать на Кольский мост через Тулому. Почти на два года переправа закрывается на большую реконструкцию. Откроют ее только 5 ноября 2021 года.
Впрочем, назвать реконструкцией это сложно, ведь мост полностью снесут, а на его месте построят новый.
Из-за работ изменит свой маршрут общественный транспорт, в том числе, который возит северян из Кольского района в Мурманск. Речь идет об автобусах № 109 "Мурманск - Три Ручья", № 111 "Мурманск - Мишуково", № 205 "Мурманск - Видяево" (они будут заезжать в Колу), № 120 "Мурманск - Тулома" (а вот он будет ехать мимо Колы, потому что участок пути между Туломой и городом дублируется муниципальным маршрутом № 119 "Мурмаши - Тулома").
- Вопрос организации движения по маршруту № 204 "Мурманск - Верхнетуломский" в части возможности заезда автобуса в Колу находится в проработке, - напоминают в администрации Кольского района.
ИСТОЧНИК KP.RU