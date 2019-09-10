Сегодня закрывается на реконструкцию Кольский мост через Тулому

10 Сент. 12:21 2019-09-10T15:52:38+03:00

Мост через Тулому полностью снесут, а на его месте построят новый. Фото: www.gov-murman.ru

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Сегодня, 10 сентября, уже нельзя будет въехать на Кольский мост через Тулому. Почти на два года переправа закрывается на большую реконструкцию. Откроют ее только 5 ноября 2021 года.

Впрочем, назвать реконструкцией это сложно, ведь мост полностью снесут, а на его месте построят новый.

Из-за работ изменит свой маршрут общественный транспорт, в том числе, который возит северян из Кольского района в Мурманск. Речь идет об автобусах № 109 "Мурманск - Три Ручья", № 111 "Мурманск - Мишуково", № 205 "Мурманск - Видяево" (они будут заезжать в Колу), № 120 "Мурманск - Тулома" (а вот он будет ехать мимо Колы, потому что участок пути между Туломой и городом дублируется муниципальным маршрутом № 119 "Мурмаши - Тулома").

- Вопрос организации движения по маршруту № 204 "Мурманск - Верхнетуломский" в части возможности заезда автобуса в Колу находится в проработке, - напоминают в администрации Кольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU