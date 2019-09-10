В Лос-Анджелесе мурманчанин борется с известным приютом из-за своей чихуахуа

10 Сент. 10:56 2019-09-10T15:59:45+03:00

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Уроженец Мурманска Илья Линкевич, сейчас живущий в Лос-Анджелесе, создал петицию, - он хочет привлечь внимание как можно большего количества людей к своей проблеме. Молодой человек лишился собаки.

Илья вместе с бойфрендом Ривером устроились волонтерами в приют Ace Of Hearts Dog Rescue, который основала известный дизайнер Керри Уитман (она оформляет жилища знаменитостей, например, Джессики Альбы). Именно там парни увидели чихуахуа Пиви (Peewee) и решили забрать ее себе, заплатив на собаку несколько сотен долларов.

- В мае я и мой парень поехали в Чикаго на вручение диплома моему двоюродному брату. Мы оставили нашу собаку с нашей подругой. Пока она была на работе, Пиви как-то сбежала из дома. На улице ее нашли и вернули обратно в Ace Of Hearts, - пишет Илья в петиции.

Потом началось странное. В приюте сначала сказали, что собаку не возвращали. Потом подтвердили, что она есть, но ее не отдадут - есть подозрения, что хозяева жестоко с ней обращались. Потом и вовсе сказали, что Пиви уже нашли новый дом. Илье и Риверу пришлось обратиться в полицию, ведь по американским законам, собака является частной собственностью. Молодые люди готовы обратиться в суд, ведь иного пути вернуть любимца они не видят: и волонтеры, и звездная владелица не выходят на контакт с ними и блокируют их в соцсетях.

Сейчас петицию подписало более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU