2019-09-10T08:58:36+03:00
Общество

В Мурманске 80 приезжих специалистов жили в помещении для торгового центра

Если бы случился пожар, люди могли не спастись из здания
Ника СВЕТЛОВА
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В незаконном хостеле жили 80 человек.В незаконном хостеле жили 80 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Мурманске не так уж редко находят резиновые квартиры. А теперь в областном центре обнаружили коммуналку в торговом центре.

По документам, в доме №10 на улице Рогозерская находится торговый центр. Также, интернет-карты подсказывают, что здесь находится несколько компаний. Но на деле оказалось, что здесь работал нелегальный хостел. Мог бы он так существовать долго, да только на него пожаловались в прокуратуру. Мол, пожарная безопасность хромает.

В "торговый центр" пришли сотрудники надзорного органа и МЧС. И увидели... что в здании живут люди.

- Арендатором были заключены четыре договора с одним из предприятий, расположенных на территории области, о предоставлении услуг по размещению группы специалистов. Одним из пунктов договоров предусмотрено предоставление данных помещений для проживания. На момент проведения проверки было установлено, что в нежилых помещениях, расположенных по адресу: г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 10, проживает около 80 человек, - рассказали в прокуратуре.

Добиваться закрытия хостела решили через суд. Тот поддержал мнение, что жить в нежилом помещении нельзя. И обязал арендатора прекратить такое самоуправство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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