В Териберке открылись баня, парикмахерская и аптека

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-09T13:05:44+03:00

Жителям села больше не придется ездить в город, чтобы получить нужные товары и услуги

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6 сентября администрация Кольского района открыла в Териберке сразу три важных объекта, которые с нетерпением ждали жители поморского села. Теперь северяне смогут помыться в муниципальной бане, купить нужные лекарства в аптеке и навести красоту в парикмахерской.

Эти три точки расположились в Лодейном, на первом этаже жилого дома. Парикмахерскую отремонтировали и оборудовали всем необходимым за счет районного бюджета. Салон примет посетителей два раза в неделю, а работать там будут специалисты Мурманского социального дома быта. К слову, сельчане, достигшие 47 лет, получат скидку на парикмахерские услуги.

Рядом с салоном открылся и аптечный пункт. Для Териберки он жизненно необходим, ведь раньше за лекарствами приходилось ездить в Мурманск. На постоянной основе работать в аптеке будет местный фельдшер. Из районного бюджета медработнику оплатили специальное обучение и получение лицензии.

- В ближайшее время аптеки появятся и в десяти других отдаленных поселениях Заполярья, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Их разместят на базе медучреждений. Специалисты уже подготовлены.

На днях заработала и общественная баня. Она находится в старой части Териберки. Для тех, кто живет в Лодейном, будет курсировать автобус, который привезет и заберет сельчан обратно.

- На лето баня закрываться не будет, а два дня в неделю местные жители смогут помыться льготно, по социальному тарифу, - рассказал глава Кольского района Андрей Малхасян.

ИСТОЧНИК KP.RU