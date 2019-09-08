В Мурманской области обработано 33% бюллетеней - на выборах губернатора лидирует Андрей Чибис

8 Сент. 23:45 2019-09-08T23:45:23+03:00

Самые активные избиратели живут в ЗАТО. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В первую очередь обрабатываются участки с наименьшим числом голосов

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К 23.00 8 сентября в избирательной комиссии Мурманской области было обработано свыше 33% протоколов участковых комиссий.

- В настоящий момент лидером по числу полученных голосов является Андрей Чибис, у него 61,5% голосов, - сообщил председатель территориального избиркома Антон Богомолов. - Вторую и третью позиции пока не озвучиваем - очень сильно плавают результаты.

Напомним, до недавнего времени на втором месте шел представитель ЛДПР Максим Белов, на третьем - кандидат от КПРФ Михаил Антропов.

В первую очередь избирком обрабатывает участки с наименьшим количеством голосов. По традиции, самую большую ответственность в голосовании показали закрытые города Мурманской области. Так, наилучший результат по числу участников показало Видяево.

Напомним, о результатах выборов губернаторов и в Советы депутатов будет точно известно только после 10 часов утра 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU