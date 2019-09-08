В Мурманской области обработано 33% бюллетеней - на выборах губернатора лидирует Андрей Чибис
К 23.00 8 сентября в избирательной комиссии Мурманской области было обработано свыше 33% протоколов участковых комиссий.
- В настоящий момент лидером по числу полученных голосов является Андрей Чибис, у него 61,5% голосов, - сообщил председатель территориального избиркома Антон Богомолов. - Вторую и третью позиции пока не озвучиваем - очень сильно плавают результаты.
Напомним, до недавнего времени на втором месте шел представитель ЛДПР Максим Белов, на третьем - кандидат от КПРФ Михаил Антропов.
В первую очередь избирком обрабатывает участки с наименьшим количеством голосов. По традиции, самую большую ответственность в голосовании показали закрытые города Мурманской области. Так, наилучший результат по числу участников показало Видяево.
Напомним, о результатах выборов губернаторов и в Советы депутатов будет точно известно только после 10 часов утра 9 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU