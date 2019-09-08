В Центральной избирательной комиссии рассказали, кто предварительно лидирует на выборах губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 21:28 2019-09-08T21:36:03+03:00

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В 20.00 закрылись избирательные участки Мурманской области. Идет подсчет, за кого же голосовали северяне.

- Думаю, результаты голосования мы подведем достаточно быстро. Может быть небольшое ожидание, так как ждем протоколы участковых комиссий из отдаленки. Первые результаты получим до полуночи, а в течение ночи будет обработано большее количество бюллетеней. К 10.00 понедельника мы будем обладать почти полной информацией, - сообщил председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов. - Явка на 20.00 не подводится, но можно смело говорить, что на 18.00 она составила 31,95 %, это выше явки в 2014 году. Я думаю, мы подойдем к отметке в 34-35% – хороший показатель для нашего региона.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, кто предварительно лидирует на выборах губернатора региона. Как сообщают РИА Новости, обработано 0,17% протоколов, Андрей Чибис из "Единой России" набирает 55,56% голосов, Максим Белов из ЛДПР - 25,40%, Михаил Антропов (КПРФ) - 11,11%, Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 4,76%, Василий Буров ("Справедливая Россия") - 3,17%, Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" пока не набирает голосов.

По данным избиркома Заполярья, процент еще выше.

Первые предварительные результаты обработки бюллетеней от избиркома Мурманской области.Фото: Екатерина КОНОТОП

ИСТОЧНИК KP.RU