Уполномоченный по правам человека в Мурманской области: "В избирательной кампании бросания грязью не было "

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-08T18:30:26+03:00

На горячую линию омбудсмена не поступило ни одного обращения от северян

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Единый день голосования близится к концу. До закрытия избирательных участков в Мурманской области осталось менее двух часов.

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов успел 8 сентября побывать сразу на нескольких точках, чтобы оценить их работу. Например, в СИЗО №1 в Мурманске и СИЗО №2 в Апатитах. Здесь работа прошла в штатном режиме, как и на других участках.

- Серьезных нарушений не было зафиксировано. Хочу ответить, что и избирательная кампания прошла в позитивном ключе, никто ни в кого грязью не бросался. Была открыта "горячая линия", мои помощники работают на ней. Сегодня на связь никто не выходил, - рассказал Михаил Валерьевич "КП".

На участках возникали небольшие проблемы. Например, кто-то из избирателей не обнаружил себя в списках. Одна северянка буквально за пару дней до выборов сменила место прописки, поэтому и возникла накладка. Но все же она смогла проголосовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU