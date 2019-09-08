За первые два часа в Мурманской области проголосовали 4.36% от общего числа избирателей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-08T12:56:55+03:00

Активнее всего себя ведут жители Видяево, Заозерска, Островного и Североморска

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Избирательные участки Мурманской области работают уже почти пять часов. В избирательной комиссии региона уже получили первые данные, насколько северяне заинтересованы в выборах губернатора и депутатов в горсоветы.

Всего к 10 утра свой выбор сделали 4.36% об общего числа избирателей, а их по спискам 570 687 человек.

Самые активные по гражданской позиции - жители ЗАТО Островной (10.47%). Следом идут жители ЗАТО Североморск (9.16%), потом Видяево (8.42%). Данные по другим муниципалитетам: Апатиты (2.85%), ЗАТО Заозерск (6.09%), Кандалакша (2.97%), Кировск (3.38%), Ковдор (1.99%), Кола (3.08%), Ловозеро (4.39%), Мончегорск (2.64%), Мурманск (4.08%), Оленегорск (5.91%), Печенга (4.09%), Полярные Зори (3.93%), ЗАТО Александровск (6.47%), ТИК Терская (7.70%).

Напомним, участки будут работать до 20.00.

Следите за ходом выборов в онлайн-трансляции "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU