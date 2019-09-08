2019-09-08T12:21:11+03:00
Общество

Суд над мурманскими моряками, задержанными за 9,5 тонн кокаина, может начаться уже в октябре

Приговор обвиняемым в контрабанде наркотиков, по прогнозам, вынесут до конца года
Мария ПАШЕНКОВА
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Экипаж судна Eser обвиняют в контрабанде наркотиков. Фото: Ria Maat (marinetraffic.com)Экипаж судна Eser обвиняют в контрабанде наркотиков. Фото: Ria Maat (marinetraffic.com)
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Этим летом мурманским морякам с судна Eser, задержанным еще в конце января за 9,5 тонн кокаина на борту, было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Уже семь месяцев наши земляки томятся в тюрьме африканской тюрьме.

Сколько еще времени это продолжится, сказать точно никто не может. Говорят, что морякам и так повезло, что уже есть обвинение, ведь ждать его можно было почти два года. Но по осторожным прогнозам, уже в октябре может начаться суд над экипажем Eser.

- Есть осторожные прогнозы, что решение суда может быть вынесено до конца 2019 года, - цитирует депутата Государственной Думы Алексея Веллера "Интерфакс".

О таком положении дел говорят в российской дипмиссии и защита моряков.

Напомним, мурманчане не раз уже жаловались на состояние здоровья, поэтому их осматривает врач и передают лекарства. Недавно заключенным также передали книги на русском языке, чтобы пребывание в тюрьме можно было хоть как-то скрасить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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