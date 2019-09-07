2019-09-07T13:59:57+03:00
Недвижимость

Мурманчане жалуются в соцсетях на затопление квартир после включения отопления

Тревожные сообщения приходят из разных районов заполярной столицы [видео]
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Кто будет возмещать ущерб, пока неизвестно. Фото: Евгений Гончаров.Кто будет возмещать ущерб, пока неизвестно. Фото: Евгений Гончаров.
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Вопрос отопления в конце лета всегда встает особенно остро. В Мурманской области в этом году из-за непогоды тепло в квартирах северяне стали ждать намного раньше, а информация от властей менялась с каждым днем. Отопление хотели дать сначала 1 сентября, потом 5-го, в итоге одни из ресурсников заявили о пробных топках. Но, кажется, что-то пошло не так…

«Спасибо, дорогая управляшка» - видео с таким названием появилось в соцсетях 7 сентября вечером. НА записи запечатлена полностью залитая водой квартира с комментарием ее владельца:

- Управляющая компания знала об аварии приходили в этот день, сказали «ждите», дождались, воду горячую дали... Ламинат, мебель, обои…. Кто с кем не согласовал не знаю, - в отчаянии пишет мурманчанин, который пожелал остаться анонимным.

Подобные сообщения, видео и фотографии прислали и другие пользователи: у кого-то в доме разорвало радиатор, где-то прорвало трубу из-за свища, у других – затоплен подвал. Жители жалуются на равнодушие и бездействие коммунальщиков и уже не рады возвращению в квартиры долгожданного тепла.

"Спасибо, дорогая управляшка" - в Мурманске после подключения отопления затопило квартиру.Видео: vk.com/murmansk_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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