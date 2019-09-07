В Ревде сотрудники колонии и приставы собрали для детей 13 школьных наборов
Первая неделя нового учебного года ознаменовалась для школьников долгожданными встречами с одноклассниками и подарки. В Ревде их для детей в трудной жизненной ситуации подготовили сотрудники исправительной колонии строго режима 23 и судебные приставы.
- Мы первый раз принимали участие в благотворительной акции «Собери детей в школу», организованной Ловозерским комплексным центром социального обслуживания населения. Офицеры нашего учреждения и судебные приставы собрали для ребят 13 школьных наборов со всем необходимым для учебы, начиная от рюкзака и заканчивая простым карандашом и ручкой, - рассказывает заместитель начальника ИК-23 Андрей Серков.
На праздник, устроенным центром, пришло восемь детей. Они с радостью приняли подарки из рук офицеров и с интересом стали рассматривали содержимое ярких рюкзаков. Удовлетворив свое любопытство, ребята с готовностью пообещали быть трудолюбивыми и прилежными.
ИСТОЧНИК KP.RU