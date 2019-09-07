В Ревде сотрудники колонии и приставы собрали для детей 13 школьных наборов

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-07T11:17:54+03:00

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Первая неделя нового учебного года ознаменовалась для школьников долгожданными встречами с одноклассниками и подарки. В Ревде их для детей в трудной жизненной ситуации подготовили сотрудники исправительной колонии строго режима 23 и судебные приставы.

- Мы первый раз принимали участие в благотворительной акции «Собери детей в школу», организованной Ловозерским комплексным центром социального обслуживания населения. Офицеры нашего учреждения и судебные приставы собрали для ребят 13 школьных наборов со всем необходимым для учебы, начиная от рюкзака и заканчивая простым карандашом и ручкой, - рассказывает заместитель начальника ИК-23 Андрей Серков.

На праздник, устроенным центром, пришло восемь детей. Они с радостью приняли подарки из рук офицеров и с интересом стали рассматривали содержимое ярких рюкзаков. Удовлетворив свое любопытство, ребята с готовностью пообещали быть трудолюбивыми и прилежными.

ИСТОЧНИК KP.RU