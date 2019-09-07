2019-09-07T11:17:54+03:00
Общество

В Ревде сотрудники колонии и приставы собрали для детей 13 школьных наборов

Яркие рюкзаки со всем необходимым маленьким северянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Самые обычные предметы для таких детей - настоящая радость.Самые обычные предметы для таких детей - настоящая радость.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Изменить размер текста:

Первая неделя нового учебного года ознаменовалась для школьников долгожданными встречами с одноклассниками и подарки. В Ревде их для детей в трудной жизненной ситуации подготовили сотрудники исправительной колонии строго режима 23 и судебные приставы.

- Мы первый раз принимали участие в благотворительной акции «Собери детей в школу», организованной Ловозерским комплексным центром социального обслуживания населения. Офицеры нашего учреждения и судебные приставы собрали для ребят 13 школьных наборов со всем необходимым для учебы, начиная от рюкзака и заканчивая простым карандашом и ручкой, - рассказывает заместитель начальника ИК-23 Андрей Серков.

На праздник, устроенным центром, пришло восемь детей. Они с радостью приняли подарки из рук офицеров и с интересом стали рассматривали содержимое ярких рюкзаков. Удовлетворив свое любопытство, ребята с готовностью пообещали быть трудолюбивыми и прилежными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убийца многодетной мамы из Мурманска после ее смерти писал в соцсетях ее дочери
Мурманский мост через Кольский залив помоют с шампунем
В Мурманске у железной дороги нашли мертвого мужчину
Имя для спасенного в Североморске кота доверят выбрать Андрею Чибису
Школы Мурманской области получили три новых автобуса
Министру культуры Владимиру Мединскому показали проблемный Мурманский областной драмтеатр
В Мурманске вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход
Полицейские нашли мальчика, который грязной тряпкой изрисовал мемориал советским воинам в Росляково
В Апатитах подростки посадят сосновый бор
Водители Мурманской области предупреждают друг друга о лосях на дорогах
В Мурманске гроза оставила без света 17 жилых домов
На выходных погода в Мурманске обещает быть прохладной
В Мурманске на Семеновском озере троллейбус врезался в автобус
На острова в Баренцевом море выбросился кит
Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства находится под домашним арестом
На Колозере нашли лодку и вещи пропавшего рыбака