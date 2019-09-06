Мурманский мост через Кольский залив помоют с шампунем

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-06T16:17:14+03:00

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Завтра, 7 сентября, в столице Заполярья в очередной раз развернется грандиозный фестиваль культуры и спорта «Гольфстрим», который соберет около 15 тысяч участников и гостей из десяти стран.

О новшествах, которые ждут всех посетителей мероприятия в этом году, рассказала председатель по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева, она же главный судья и организатор фестиваля.

- Самые яркие события – это полоса препятствий «Crazy миля – 5», соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» и, конечно же, забег через мост через Кольский залив. Полностью обновленная переправа в 1611 метров ждет спортсменов уже завтра. Теперь там новая разметка, а асфальт ночью перед соревнованиями помоют с шампунем, - сообщила глава спорткомитета. - Горожане, которые не хотят добираться до мурманского моста, могут посетить праздник на главной площади города Пять Углов. Там будет впервые установлен полноразмерный теннисный корт и площадка для гольфа. Также гостей ждут масштабное концертное представление, огненное шоу и красочный фейерверк.

Победители атлетического пробега и заплыва через Кольский залив получат по 100 тысяч рублей, обладателям второго и третьего места также вручат денежные премии. Помимо этого, спортсменов ждут кубки, медали, грамоты и подарки от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU