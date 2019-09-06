Школы Мурманской области получили три новых автобуса

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-06T15:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорога учеников до школы сразу восьми образовательных учреждений Заполярья в этом году станет комфортней. Новую технику приобрели в рамках государственной программы «Развитие образования», а врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лично вручил директорам учебных заведений ключи от транспорта.

- Дети должны ездить с комфортом и удобством. Поэтому наша задача – обеспечить учебные заведения новыми безопасными машинами. До конца года в область придет еще двадцать автобусов. Они отправятся в те школы, где транспорт изношен больше всего. Финансирование идет из областной казны, а дополнительные средства на эти цели выделяет федеральный бюджет, – пояснил глава региона.

Пока в Заполярье появилось только три новых автобуса. Первый на 32 места получила Мурманская коррекционная школа №1, а два других на 22 места направят в Оленегорскую школу-интернат и среднюю школу № 3 в Алакуртти. К концу октября еще пять школьных автобусов поступят в Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори.

ИСТОЧНИК KP.RU