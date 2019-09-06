В Мурманске вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-06T14:54:07+03:00

После ремонта и месяца не прошло, а надписи уже на месте. Фото: Юрий Шеремет

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Еще в начале лета спускаясь в подземный переход на перекрестке улицы Пономарева и проспекта Кольского, у прохожих по спине бежал холодок: грязно, обшарпано и полутемно. Казалось, будто попадаешь в другую реальность, и над головой шумит не современный Мурманск, а царят 90-е. В начале августа пешеходный тоннель преобразился: рабочие покрасили потолок и стены, а затем добрались и до перил. Мурманчане обрадовались, и не таясь, лелеяли надежду, что стены хоть чуть-чуть постоят чистыми без пестрящих надписей. Но радоваться приятным переменам горожанам пришлось недолго.

- Не прошло и месяца, как на стенах снова появились надписи. Есть ли смысл бороться за чистоту в нашем городе-герое? – задается вопросом в социальный сетях Юрий Шеремет.

Правда, поддержали возмущенного мурманчанина далеко не все. Некоторые не оценили чистые серые стены подземного перехода и увидели в непонятных надписях андеграунд.

ИСТОЧНИК KP.RU