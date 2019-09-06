Полицейские нашли мальчика, который грязной тряпкой изрисовал мемориал советским воинам в Росляково

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-06T14:07:19+03:00

Памятник уже отмыли, а вот с ребенком и его семьей будут разбираться

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Около суток понадобилось полицейским, чтобы найти малолетнего хулигана, решившего поиграть на памятнике советским воинам в Росляково.

Напомним, в конце августа трое мальчишек пришли к памятнику. Один из них стал рисовать на белой стене неприличные рисунки, остальные только смотрели. Проступок зафиксировала камера наружного наблюдения. Вчера, 5 сентября, запись попала в сеть, полиция и следователи начали проверку по факту публикаций в СМИ.

Сегодня стало известно, что хулигана нашли. Ему 11 лет, он живет в Росляково. И оказалось, что он не знал, что это за памятник, в честь кого создан и что надо относиться к нему с уважением. Поэтому взял испачканную в краске тряпку, которую нашел на лестнице мемориала, и стал пачкать стены. Их, кстати, уже привели в первозданный вид.

- С ребенком проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения подобных деяний впредь, также об исторической ценности данного мемориала и необходимости бережного отношения к памятникам. Информация о поступке несовершеннолетнего планируется к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав управления Ленинского административного округа города Мурманска для рассмотрения и принятия мер воздействия, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

ИСТОЧНИК KP.RU