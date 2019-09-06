В Апатитах подростки посадят сосновый бор

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-06T13:40:23+03:00

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Пустырь в Апатитах, давно превратившийся в свалку, выглядел крайне не привлекательно и никого не интересовал. Но ребята из военно-спортивного патриотического объединения «Вымпел - Полярные волки» и их руководитель Алексей Чуфырев смогли разглядеть под толстым слоем мусора большой потенциал.

- Во время акции «Береги лес», и при поддержке Кировского лесничества на территории спортивно-развлекательного центра активного отдыха «Хантер» кадеты высадили шесть саженцев сосны. Когда мы с ребятами готовили место для них, и созрела мысль создать здесь со временем полноценную аллею курсантов «Полярных волков», - рассказывает Алексей Чуфырев. – Правда, для начала надо убрать мусор, а потом уже высаживать деревья.

А пока руководитель объединения улаживает вопросы с оформлением земельного участка, кадеты постепенно очищают пустырь от отходов, а заодно заботятся об уже посаженных зеленых «питомцах». Кстати, чтобы соблюсти церемониал аллеи курсантов «Полярных волков», маленькие сосенки получили уже свои имена: Андрей Рогов, Влад Ланец, Артем Акулич, Дарья Нечитайленко, Снежана Орлова и Александр Ярицин. Именно эти ребята в течение всего года усердно трудились над благоустройством родного центра.

К слову, если все получится, то совсем скоро в Апатитах свой сосновый бор, высаженных подрастающим поколением патриотов земли Кольской.

ИСТОЧНИК KP.RU