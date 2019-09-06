В Мурманске гроза оставила без света 17 жилых домов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-06T12:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром на столицу Заполярья вновь обрушилась стихия. Молнии расчертили небо, а черные тучи, нависшие над городом, словно из ведра поливали улицы и прохожих дождем. Правда, пока одни наблюдали за разгулом стихии, другие о ее вине остались без света.

- Авария произошла в 11:12. Из-за грозы отключился масляный выключатель в РП-11. От электроснабжения отключили дома №1,2,3 и 4 по улице Рылеева, дома № 47-55 и 35-43 (нечетные) по улице Радищева, №1,3 и 5 по улице Куйбышева, и дома в частном секторе на улицах Шолохова, Чапаева, Серафимовича и Гоголя, - сообщили в Мурманской областной электросетевой компании.

Правда, электрики сработали оперативно, и меньше чем через час свет появился во временно обесточенных домах. Собственно говоря, гроза тоже утихла быстро. О разгуле стихии напоминает только посвежевший после дождя город.

ИСТОЧНИК KP.RU