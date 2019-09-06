2019-09-06T09:43:59+03:00
Общество

Следователи ищут школьников, которые осквернили военный мемориал в Росляково

Действия хулиганов записала камера видеонаблюдения
Мария ПАШЕНКОВА
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Юные хулиганы, видимо, не чтят память земляков, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Фото: скриншот видеоЮные хулиганы, видимо, не чтят память земляков, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Фото: скриншот видео
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Безкультурие росляковских детей записали камеры наружного видеонаблюдения еще в конце августа. Но вот достоянием общественности они стали на днях.

Запись появилась в заполярных пабликах "ВКонтакте", и стала предметом обсуждения и осуждения со стороны северян. Напомним, дети бегали по воинскому мемориалу Росляково, а потом один из них краской стал рисовать неприличные рисунки на стенах памятника.

Полиции пришлось начать проверку по факту публикации о случившемся в СМИ, так как заявлений к ним не поступало - северяне ограничились возмущением в социальных сетях. а сейчас проверку начали следователи.

- Проводится доследственная проверка по информации, распространенной в средствах массовой информации. Будет проведен комплекс процессуальных действий, направленный на установление личностей несовершеннолетних, а также обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям правонарушителей, - старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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