2019-09-05T16:40:54+03:00
Звезды

Films from the North: В Мурманской области покажут короткометражки о психиатре, акробатах и животных

На кинофестивале северяне смогут проникнуться творчеством отечественных и зарубежных режиссеров
Наталья ЛОБАНОВА
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Смотреть всем!Смотреть всем!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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19 сентября в Заполярье стартует фестиваль короткометражных фильмов из норвежского города Тромсе. В программа мероприятия «Фильмы севера», где поднимаются вопросы любви, семьи и человеческих взаимоотношений.

- Фестивальные картины созданы талантливыми режиссерами из Скандинавии и России. Северным зрителям покажут этой осенью анимационный клип, созданный инди-группой Kråkesølv из Норвегии, российский фильм о психиатре, норвежские и шведские короткометражки об акробатах, о животных, о возлюбленных. Все эти кинопроизведения связаны с переживаниями, чувствами и эмоциями героев, - рассказывают организаторы фестиваля «Films from the North».

Показ художественных фильмов состоится в мурманском кинотеатре «Северное сияние» в 19 сентября в 19.00 и в кинотеатре «Полярный» в Апатитах 20 сентября в то же время. Продолжительность программы 64 минуты. Фильмы будут идти на оригинальном языке с русскими субтитрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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