Щенку с оторванной лапой, спасенному в Мурманске, нужна еще одна операция

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-05T16:18:57+03:00

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Судьба подготовила для бездомного черно-белого щенка страшную и мучительную смерть, но крошка родилась под счастливой звездой и отстояла право на долгую жизнь в любви и заботе. Напомним, двухмесячную Еву с практически оторванной задней лапой нашли 12 мая на железнодорожных путях в Мурманске. Шансов спасти ее было не много, но добросердечные северяне собрали на лечение крошки 65 тысяч рублей, и щенку сделали сложнейшую операцию.

- Я увидела эту малышку в посте на пристройство. У нее еще не были сделаны прививки, и для нее искали передержку на месяц, а дальше Еву ждал приют, - рассказывает жительница Мончегорска Галина Лебедева. – Я стала готовить почву дома, но муж разрешил взять ее только на передержку. Мне этого и надо было – знала, что он быстро ее полюбит.

Все так и вышло. Ева сразу очаровала главу семейства и трехлапого черного пса по кличке Жофрей. Но через какое-то время чуткие хозяева заметили, что их любимицу что-то беспокоит.

- Сделали рентген. Оказалось, что операция была сделана неправильно: оставили часть кости, которая стала воспаляться. Сейчас мы готовим Еву к новой операции по удалению остатка кости, а пока малышка живет на обезболивающих, - объясняет Галина Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU