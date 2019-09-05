Две жительницы Кандалакши перевели мошенникам около 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-05T14:43:22+03:00

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53-летняя кандалакшанка обратилась в полицию c рассказом о том, что ее внушительная сумма денег исчезла без следа. Выяснилось, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил женщине, что с ее карты неоднократно пытались снять наличные и порекомендовал перевести все имеющиеся деньги на другой счет. Преступник пообещал, что данные счета сообщит ей позже. Ни о чем не подозревая, местная жительница перечислила ему 415 тысяч рублей. После этого номер телефона «сотрудника банка» стал недоступен, и тут уже женщина поняла, что ее обманули.

В этот же день к стражам порядка обратилась еще одна жительница Кандалакши. У 51-летней северянки похитили сумму поменьше - 175 тысяч рублей.

- Полицейские выяснили, что кандалакшанке позвонил мужчина и, как обычно, представился сотрудником банка. Злоумышленник поведал, что с ее карты кто-то совершал переводы в разные города. Преступник предложил северянке сообщить реквизиты счета и пароль, который придет ей на телефон, пообещав защитить сбережения. Не задумываясь, женщина передала полученный пароль злоумышленнику. После этого с ее карты списали 175 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас установлено, что номера телефонов, с которых звонили местным жительницам, зарегистрированы в Московской области. Следствие продолжается.

Полиция просить северян быть бдительными. Если есть подозрения, что Вы можете стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо срочно сообщить об этом по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU