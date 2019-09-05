2019-09-05T13:09:35+03:00
Происшествия

Мурманчанина поймали с двумя килограммами наркотиков

Ассортимент запрещенных веществ поразил даже бывалых следователей
Варвара РУСЛАНОВА
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В гараже наркотики хранились в больших полиэтиленовых пакетах. Фото: УМВД по Мурманской областиВ гараже наркотики хранились в больших полиэтиленовых пакетах. Фото: УМВД по Мурманской области
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Четыре уголовных дела одним махом возбудили в полиции за хранение и распространение наркотиков. Разнятся только фигуранты и части статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

- Оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» остановили автомобиль. В нем находилось два молодых человека. У пассажира при личном досмотре было изъято около трех граммов амфетамин, который он приобрел у водителя машины. По крайней мере, мужчина так утверждает, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

И в это охотно верится, поскольку в автомобиле у 32-летнего мурманчанина оперативники нашли шесть пакетиков с амфетамином и кокаином, а также фрагменты таблеток и коричневого камнеобразного вещества. Обыск продолжился в квартире и гараже автомобилиста, где было обнаружены амфетамин, гашиш, марихуана, кокаин и МДМА. Все вместе потянуло больше чем на два килограмма и три уголовных дела: по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере» и два по пункту по «г» части 4 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

- Суд отправил мурманчанина под стражу. До этого мужчина уже был судим по этой же статье, - отмечают в ведомстве.

К слову, пассажир нарокавтомобилиста тоже не останется без наказанным. В отношении него также возбудили уголовное дело, правда, по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Мурманчанина поймали с двумя килограммами наркотиков.Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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