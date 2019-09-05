Школьники в Росляково испортили воинский мемориал

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-05T13:02:01+03:00

Жители Мурманска возмутились поступком в соцсетях, но не стали подавать заявление в полицию [видео]

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Не в первый раз заполярные школьники хулиганят на памятных местах. В феврале, например, два мальчика раскидали венки у рубки подводной лодки "Курск". Этот проступок записал на камеру телефона прохожий.

Вот и действия малолетних хулиганов в Росляково были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Дети развлекались на памятнике, посвященном росляковцам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Сначала один из мальчиков просто ходил по площадке перед мемориалом, поигрывая палкой. Потом к нему присоединились еще два друга. Один из них в какой-то момент начинает рисовать на белой стене памятника красной краской неприличные рисунки.

Поступок мальчишек резко осудили в соцсетях. Вот только врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев сообщил, что в полицию заявления по данному правонарушению не поступало. Кстати, снято видео было еще 26 августа.

В Росляково вандалы испортили мемориал Великой Отечественной войны.Видео: Ольга Максименко

ИСТОЧНИК KP.RU