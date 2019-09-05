2019-09-05T11:48:31+03:00
Общество

В Мурманской области проголосуют 220 подследственных и 3100 осужденных, не лишенных свободы

Для них специально организуют два избирательных участка
Елена МОЛОДЦОВА
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Подследственные тоже смогут принять участие в выборах.Подследственные тоже смогут принять участие в выборах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Далеко не у всех подопечных исправительных учреждений Заполярья есть право выбирать депутатов и глав региона и государства. Но у некоторых оно есть – речь идет о подследственных, в отношении которых приговор еще не вступил в силу, и осужденных, не лишенных свободы.

- 8 сентября проголосовать за депутатов городских Советов и губернатора Мурманской области смогут 220 человек, содержащихся в следственных изоляторах региона, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу. Специально для них будут созданы два самостоятельных избирательных участка в мурманском СИЗО-1 и апатитском СИЗО-2, - рассказывает начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова. – Специально выделенные для этого помещения оснащены кабинами для тайного голосования и камерами видеонаблюдения.

Но если рядовые мурманчане и апатитчане будут выбирать народных избранников по округам, то подследственным придется голосовать по тому округу, на котором находится исправительное учреждение. Кстати, принять участие в решение судьбы своего родного населенного пункта смогут и осужденные. Правда, только те, кто не лишен свободы. Таких в Мурманской области больше 3100 человек. Они вместе с северянами придут на свои избирательные участки и сделают выбор.

- Списки лиц, имеющих избирательное право, ежедневно корректируются, поскольку одним избирается другая мера пресечения, а другие отправляются в колонии. Точный перечень голосующих будет сформирован 7 сентября, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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