В Мурманске два брата угоняли элитные иномарки

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-05T11:10:32+03:00

Братья узнали две дороги иномарки, а вот на третьей их задержали. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Мурманске суд вынес приговор двум братьям, которые стали преступной группой, угонявшей дорогие иномарки.

Сначала 19 сентября 2017 года они увели Toyota Land Cruiser 200, припаркованный у дома 24 по улице Полярные Зори в Мурманске. Стоит такая машина почти 2 миллиона рублей. Почти через два месяца - 18 ноября - братья угнали Toyota Land Cruiser 150, оставленный хозяином у дома 22 по улице Марата. Его стоимость - почти 3 миллиона рублей.

Еще через месяц угонщики пошли на третье дело. Причем вкус у них не поменялся. 21 декабря мужчины позарились на Toyota Land Cruiser Prado у дома 13 по улице Новое Плато, стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Вот только здесь все пошло не по плану - братьев задержали сотрудники полиции, которые уже вышли на след преступников.

- Для совершения указанных деяний члены преступной группы использовали техническое оборудование, имитирующее штатные автомобильные ключи, позволяющее разблокировать дверные замки и произвести запуск двигателя автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа. Кроме того, злоумышленники использовали постановщик заградительной радиопомехи, являющийся блокиратором устройств сотовой связи и навигационных систем. Использовавшееся оборудование изъято следователями, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

На стадии предварительного следствия братья возместили владельцам автор весь ущерб. Но все равно получили реальный срок. Одному из подсудимых суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима сроком на 4 года, второму – сроком на 4 года и 4 месяца. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU