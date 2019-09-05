2019-09-05T09:46:04+03:00
Происшествия

В Мурманске у Семеновского озера раскидали отраву для собак

Гуляющая со своим питомцем северянка заметила в том районе сразу нескольких догхантеров
Варвара РУСЛАНОВА
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Собаке достаточно понюхать отраву, чтобы вскоре умереть в страшных муках.Собаке достаточно понюхать отраву, чтобы вскоре умереть в страшных муках.Фото: Аца КОШТЭ
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Сообщение об инциденте, который произошел вечером 4 сентября, в районе Семеновского озера в Мурманск, с пометкой «молния» разлетелось по всем соцсетям. Еще бы! Утром собаководам, решившим вывести своих питомцев на прогулку, стоило держать ухо востро, а еще лучше запастись упаковкой витамина В6.

- Гуляла вечером со своей собакой на сопках в сторону памятника Алеши и заметила, как парни с фонарями на лбу и в одежде для леса в кустах разбрасывали что-то. На вопрос: «Что вы делаете?», мне ответили: «Любим очень собак!». За ними шел парень во всем черном и тоже что-то разбрасывал, - передает слова очевидца мурманчанка Олеся Ушакова. – Завтра пойдут гулять все и собаки потравятся.

Собаководы договорились встать пораньше и собрать раскиданную догхантерами отраву, а заодно гадали это стечение обстоятельств или запланированное наступление противников зоозащитников, объявивших им войну в 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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