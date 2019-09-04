В Мурманске обвиняемый в убийстве пытался сымитировать самоубийство своей жертвы

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-04T16:59:17+03:00

Для этого он вложил в руку трупа нож

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41-летний житель Мурманска думал, что сможет обмануть следователей и они подумают, что убитый им мужчина сам свел счеты с жизнью. Вот только его план не удался.

Драма разыгралась 19 апреля этого года в квартире одного из домов проспекта Героев-североморцев. Сюда северянин пришел в гости к 32-летнему другу.

- Мужчины выпивали и между ними произошла ссора на почве ревности. Обвиняемый нанес один удар ножом в область живота потерпевшего. От полученного телесного повреждения последний скончался на месте преступления. Желая избежать ответственности за совершенное деяние, мужчина вытер нож, после чего вложил его в руку погибшего, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Вот только следователи не поверили мужчине. Тот, кстати, не стал отрицать, что лишил друга жизни. Но упорно доказывал, что сделал этот, защищая себя. Мурманчанину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU