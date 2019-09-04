2019-09-04T15:45:39+03:00
Общество

Летом-2019 северяне выезжали из Мурманска в среднем на 2 недели

А вот меньше всего отдых нужен жителям курортов
Ника СВЕТЛОВА
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Северяне в числе самых счастливых отпускников страны.Северяне в числе самых счастливых отпускников страны.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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На этой неделе "Комсомолка" провела опрос и выяснила, что чаще всего этим летом жители Мурманской области грелись ... за пределами региона.

Вот только как много получили северяне тепла и солнца? Ответ нашли на сайте www.momondo.ru. Там посчитали, сколько проходит дней между вылетом отпускников на курорты (и не только) и возвращением обратно.

- Дольше всех отдыхали туристы с Дальнего Востока, из Сибири и Заполярья. Так, путешественники из Магадана провели на отдыхе 15 дней. Их "соседи", туристы из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Томска, Мурманска, Нижневартовска и Салехарда покидали город в среднем на 12-13 дней, - цитируют "РИА Новости" авторов исследования.

Меньше всего длинный отпуск нужен тем, кто и так живет в популярных в России местах отдыха. Жители Сочи, Анапы, Геленджика и Махачкалы если и улетают, то только дня на три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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