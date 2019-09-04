2019-09-04T16:14:12+03:00
Общество

Как будут ходить автобусы, когда закроют мост через Тулому в Коле?

В минтрансе Мурманской области рассказали, как изменять маршруты №109, 111, 119, 120 и 205
Елена МОЛОДЦОВА
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С 10 сентября общественный транспорт на западный берег Кольского залива будет ходить по новому.С 10 сентября общественный транспорт на западный берег Кольского залива будет ходить по новому.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Меньше недели осталось до того, как движение по красавцу-мосту через реку Тулома в Коле закроют. Напомним, переправу полностью снесут, а на ее месте возведут новую, правда, уже без милых сердцу арочных конструкций. На реконструкцию моста понадобится больше двух лет. Как же будет организовано транспортное сообщение между двумя берегами Туломы на это время?

- С 10 сентября автобусы будут ходить по мосту через Кольский залив. В Колу на площадь будут заходить автобусы, курсирующие по маршрутам №109 из Дровяного, 111 из Мишуково и 205 из Видяево, - объясняет Валентин Викторов, начальник отдела министерства транспорта Мурманской области. – А вот маршрут №120 теперь не будет пролегать через Колу, а пойдет напрямую через город на автовокзал.

Что касается маршрута №119 (Тулома – Мурмаши), то он тоже теперь будет проходить по мосту через Кольский залив. Для удобства пассажиров у бывшего поста ГАИ на том берегу реки Туломы обустроят две остановки, выйдя на которых, люди смогут переходить по пешеходному мосту в Колу и тем самым сокращать время в пути. Автобус же, минуя мост через залив, улицу Фадеев Ручей и Комсомольскую горку, сделает остановку на площади Кола и поедет в Мурмаши.

- С конца ноября до 10 декабря будет временно закрыт пеший переход через Тулому. За это время дорожники сдвинут сам мост и оборудуют новый переход для пешеходов, - уточняют в ведомстве.

Кстати, на стоимость билетов вынужденное увеличение маршрутов не отразится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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