2019-09-04T13:12:42+03:00
Общество

В Кольской ЦРБ – новый главный врач

Кресло руководителя больницы занял его бывший заместитель Борис Гришко
Елена МОЛОДЦОВА
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Борис Гришко проработал девять лет в Кольской ЦРБ прежде, чем стать ее главой. Фото: akolr.gov-murman.ruБорис Гришко проработал девять лет в Кольской ЦРБ прежде, чем стать ее главой. Фото: akolr.gov-murman.ru
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В отличие от своего коллеги из Кандалакшской ЦРБ Владимира Петрова, которого врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил на оперативном совещании правительства, главный врач Кольской ЦРБ Александр Корсаков написал заявление по собственному желанию. По информации «Блогер51», кресло главы «районки» он сменил на работу в компании «Новатэк». На ставшей вакантной должность объявили конкурса и на днях стали известны его результаты.

- Были рассмотрены заявки от двух кандидатов, а также на собеседование комиссия заслушала концепции развития Кольской центральной районной больницы. По результатам конкурса, победителем был признан Бориса Гришко. Его назначат на должность после всех согласований в соответствующих организациях, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

К слову, последние несколько лет Борис Васильевич был заместителем главного врача Кольской ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения, а также принимал пациентов в качестве ЛОР-врача. Теперь ему предстоит заняться реанимацией здравоохранения в районе.

- Должность, конечно, тяжелая. Но мне хочется продолжить то, что было сделано за девять лет моей работы здесь. Если честно мне внушают оптимизм слова президента России Владимира Путина, что мы приступаем к новой администрации всего первичного здравоохранения. Есть надежда, что сейчас мы, правда, сможем сделать помощь качественной и доступной, - рассказал «КП» Борис Гришко. – Мы знаем все болевые точки в районе и будем принимать по ним взвешенные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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