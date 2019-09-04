2019-09-04T12:09:07+03:00
Происшествия

В Мурманске жертвой догхантеров стали домашние собака и кот

Зоозащитники подозревают, что животные стали жертвами объявленной волонтерам войны
Варвара РУСЛАНОВА
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Собаку отравили крысиным ядом.Собаку отравили крысиным ядом.Фото: Александр КОЦ
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Война, которую 30 августа объявил зоозищтникам мурманский догхантер, судя по всему идет. Напомним, в пятницу неизвестный водрузил мертвую собаку на капот внедорожника, а на шею привязал траурную ленту с надписью «Это война, зоозащитники!», а в соцсетях мужчина пообещал с 1 сентября убивать по одной собаке в день. И у волонтеров есть подозрение, что, несмотря на возбужденное полицией уголовное дело, он воплощает свою угрозу в жизнь.

- В микрорайоне Озерном пропало несколько щенков и их кормящая мама. Как раз собака очень похожая на нее и оказалась на капоте автомобиля у дома №9 по улице Мира 30 августа, - говорит руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Елизавета Титова. – На этом гибель животных не закончилась. В районе 7:30 31 августа была обнаружена еще одна собака с признаками отравления. Рыжего пса пытались спасти в ветклинике, но его пришлось усыпить. Тело отправили на экспертизу, а я написала заявление в полицию по факту возможного отравления собаки.

Последние сводки из Октябрьского района говорят еще о двух жертвах догхантера. Все в том же районе Озерного и улиц Мира, Старостина, Маклакова крысиным ядом отравились домашняя собака и кот, которому заботливая хозяйка принесла с улицы поесть травки. Кончено, напуганные волонтеры не уверены, что это дело рук все того же догхантера, но в свете последних событий, складывают все яйца в одну корзину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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