2019-09-04T11:32:51+03:00
Общество

Пятой точкой на рояле: Ковдорчанка устроила фотосессию на арт-объекте

В городе разгорается скандала вокруг вопиющего поступка барышни
Елена МОЛОДЦОВА
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Фотосессия вызвала в Ковдоре настоящий скандал. Фото: соцсетиФотосессия вызвала в Ковдоре настоящий скандал. Фото: соцсети
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Прошел месяц с тех пор, как у Ковдорской детской школы искусств появился свой рояль в кустах. Напомним, у сотрудников учреждения не поднялась рука выкинуть старый инструмент на помойку, и решили сделать из него арт-объект. Доблестные пожарные вынести тяжелый рояль на лужайку. Оригинальная идея жителям Ковдора пришлась по душе: проходящие мимо люди заходили на территорию и вспоминали забытые аккорды. Правда, нашлись и те, у кого хватило ума залезть на старый инструмент вместе с ногами.

- Уважаемая, молодежь! Убедительная просьба соблюдать правила приличия и не позволять себе подобных выходок в общественных местах нашего города. Уважаемые взрослые! Огромная просьба – следите за своими детьми! – обратился через соцсети к горожанам глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Жители его поддержали, назвав такое поведение не допустимым – ведь рояль учил детей прекрасному, а теперь его, получается, отдали на растерзание невоспитанной молодежи. К слову, саму идею превратить короля музыкальных инструментов в арт-объект, как это сделали, например, в подмосковном Королеве горожане одобрили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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