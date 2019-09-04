2019-09-04T10:19:16+03:00
Общество

В Кузомени в первый класс пошли всего две девочки

Педагог и ее ученицы с нетерпением ждут открытия новой школы
Елена МОЛОДЦОВА
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В этьом году у Екатерины Двининой всего две ученицы. Фото: КузоменьВ этьом году у Екатерины Двининой всего две ученицы. Фото: Кузомень
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В этот раз новый учебный год в большинстве городов Мурманской области начался 2 сентября. Торжественные линейки решили провести непосредственно в День знаний, который в 2019 году пришелся на воскресенье, только в Кировске и в небольшом поморском селе Кузомень. Напомним, в поселение на берегу Белого моря успели к сентябрю возвести новую школупрежняя сгорела дотла в феврале. Правда, впереди еще отделочные работы и получение лицензии, поэтому линейку в Кузомени провели в сельском клубе.

- Праздник, как и положено, прошел торжественно и весело. Две моих первоклассницы уже приступили к учебе, - рассказывает учитель начальной школа в Кузомени Екатерина Двинина.

К слову, учеников у Екатерины Михайловны должны было быть четверо, но одной семье первоклассника пришлось уехать из села по личным обстоятельствам, а еще одну шестилетнюю девочку родители решили отдать в школу на следующий год. Однако на ближайшие 11 лет Екатерина Двинина без работы точно не останется – уже есть дети. Да и школа почти готова.

- Как учитель, я очень скучаю по атмосфере школы. Тем более, что благодаря министру образования Мурманской области Ирине Ковшире и председателю колхоза «Всходы коммунизма» Геннадию Нагирняку, нам построили такое здание, о котором раньше можно было только мечтать, - признается собеседница «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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